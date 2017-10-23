موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أن موانئ المحافظة استقبلت 17 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، بينما لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول ولا خروج أي سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول دخول سفينة بضائع عامة وهي سفينة قادمة من تركيا وترفع علم توجو، يبلغ طولها 100 متر، والغاطس 7 أمتار، لتفريغ 5000 طن رخام بالميناء، ويتواجد على الأرصفة سفينتين.