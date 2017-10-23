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إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

12:23 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

حالة تعد على الأرض الزراعية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، 44 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية أمس بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على الطرق بمساحة 1130 مترًا، و22 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 2730 مترًا مربعًا، و14 حالة إصلاح زراعي بمساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا بالبهنسا الجديدة والطريق الصحراوي.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ حملات لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

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مصراوي Masrawy

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