هندسة الزقازيق تبدأ تنفيذ أول مركز تميز "مصري – فرنسي" للطاقة المتجددة
هندسة الزقازيق تبدأ تنفيذ أول مركز تميز "مصري – فرنسي" للطاقة المتجددة
12:22 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
كلية الهندسة جامعة الزقازيق
الشرقية – فاطمة الديب:
بدأت كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تنفيذ مشروع بحثي مشترك مع جامعة "بلفورت مونيليار" الفرنسية، في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربية ووسائل النقل الحديثة، في إطار برنامج التعاون العلمي المصري الفرنسي "إمحوتب".
وقال الدكتور علاء عطا، عميد كلية الهندسة، إن الجامعة تسعى إلى فتح قنوات علمية وبحثية مع الجامعات الدولية، من خلال المشروعات البحثية المشتركة، والتي ينفذها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والذين لا يقل عطائهم العلمي والبحثي عن أقرانهم في الجامعات الدولية.
من ناحيته قال الدكتور هيثم سعد، الأستاذ المساعد بالكلية والباحث الرئيسي للمشروع، إن إنشاء أول مركز تميز "مصري – فرنسي" لطاقة الهيدروجين وخلايا الوقود بالشرق الأوسط وإفريقيا، سيكون على أرض جامعة الزقازيق بمدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن المشروع أمل يسعى الجميع لتحقيقه، ومن ثم تصنيع نموذج لأول سيارة كهربية مصرية تعمل بخلايا الوقود.
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