علام تدل الخطوط البيضاء في صدر الدجاج؟

كتب - هشام عواض:

تلاحظ ربة المنزل وجود خطوط بيضاء في بعض لحوم الدجاج، وتتساءل عن ما سر هذه الخطوط؟ وما اذا كانت دليلا على صحة اللحم أم لا؟

ذكر موقع "goodhousekeeping"، المختص بالصحة والغذاء، أن دراسة أجرتها جامعة تكساس الأمريكية، ونشرتها العام الماضي، أن هناك فرق بين القيمة الغذائية بين الدجاج الذي يوجد في لحمه خطوط بيضاء والآخر الذي لا يحتوي على خطوط.

ووضحت الدراسة، أن الخطوط البيضاء تشير إلى وجود نسبة عالية من الدهون، أي هذا اللحم أكثر دسماً، وأيضاً يحتوي على قدر قليل من البروتينات، والعكس صحيح مع اللحم الذي لا يوجد به الخطوط البيضاء.

وأظهرت الدرسة أن الخط الأبيض هو اضطراب في عضلات الدجاج، يحدث عند انخفاض نسبة البروتين بها.

وفي نفس السياق، وجدت دراسة أخرى نشرت عام 2013 في المجلة الإيطالية لعلوم الحيوان، أن لحم الدجاج الذي به خطوط بيضاء يحتوي على نسبة دهون تقدر بـ224%، وعلى كمية بروتين أقل.

وأكدت دراسة جامعة تكساس، أن الدجاج الذي يحتوي على قدر أعلى من الدهون زاد خلال السنوات الأخيرة الماضية بنسبة 96٪ بعد اختبارهم عدد من الدجاج، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الدجاج طعامًا صحيًا.

وقالت جاكلين لندن أردي، خبيرة التغذية الأمريكية، أنه مع مرور الوقت نسبة البروتين في الدجاج تنحسر، لكن لا يزال الدجاج مصدرًا غنيًا للفيتامينات "ب" "ب12".

وأضافت "أردي"، أن الأمر يتعلق بشكل أساسي على طريقة تخزين وحفظ الدجاج بشكل صحيح، وأيضاً الطهي الصحي.