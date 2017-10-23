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55 ألمانياً وألمانيةً معتقلون في السجون التركية

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مصراوي Masrawy

55 ألمانياً وألمانيةً معتقلون في السجون التركية

12:24 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

55 ألمانياً وألمانيةً معتقلون في السجون التركية

شتويتنر، كورلو، يوجل، من بين 55 ألمانيا معتقلين في

برلين (دويشته فيله)

تستعد تركيا لمحاكمة مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان بتهم "الإرهاب" وبينهم مواطن ألماني حقوقي. وطالب مدع تركي في وقت سابق لهؤلاء بالسجن 15 عاما. وأكدت مصادر بالخارجية الألمانية وجود 55 مواطنا ألمانيا بالمعتقلات التركية.

أكدت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن 27 مواطناً ألمانياً معتقلون في السجون التركية لأسباب سياسية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي أردوغان في يوليو 2016، حسبما نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية التي تصدر في دوسلدورف .

ومازال 11 شخصا من هؤلاء رين الحبس الاحتياطي ومن بينهم يوجل دنيز مراسل جريد "فيلت" الألمانية والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر وكذلك الصحفية والمترجمة ميسالي تولو كورلو.

وبحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين فإن 55 مواطنة ومواطنا ألمانيا يقبعون حاليا في سجون التركية بسبب جرائم مختلفة.

وينتظر أن تقوم تركيا بعد غد الأربعاء بمحاكمة مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين، وبينهم إديل إيسير مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا والألماني بيتر شتويتنر والمواطن السويدي علي غروي، واتهم هؤلاء بالانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة".

وأجج احتجاز النشطاء في يوليو التوترات بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي، القلقون من تداعيات تحول أنقرة إلى نظام سلطوي تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وطلب الادعاء التركي في وقت سابق هذا الشهر أحكام سجن تصل إلى 15 عاما بتهم الإرهاب للنشطاء الذين اعتقلوا بعد أن حضروا ورشة عمل عن الأمان الرقمي في جزيرة قبالة.

هذا المحتوى من

DW-world

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