وزير العدل يزور هيئة النيابة الإدارية ويهنئ رئيسها بالمنصب الجديد
وزير العدل يزور هيئة النيابة الإدارية ويهنئ رئيسها بالمنصب الجديد
12:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
كتب- عمرو علي:
استقبلت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ، في حضور كل من المستشار سمير كمال، نائب رئيس الهيئة مدير إدارة التفتيش، والمستشار فتحي عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحرص الوزير على تهنئة "قطب" بتوليها لمنصبها رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، مثمناً ما تقوم به النيابة الإدارية من دور محوري ورئيسي، في إطار منظومة العدالة المصرية.
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