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بعد 7 سنوات.. سقوط "حرامي الخليفة" الهارب في قبضة الشرطة

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مصراوي Masrawy

بعد 7 سنوات.. سقوط "حرامي الخليفة" الهارب في قبضة الشرطة

12:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان:

ألقت شرطة الخليفة القبض على "لص" هارب من السجن منذ نحو 7 سنوات عقب أحداث يناير 2011، ومطلوب للتنفيذ عليه في حكم حبس بالسجن 10 سنوات.

وردت معلومات للمقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة تفيد تردد "كرم ع إ"، 30 سنة، مبيض محارة، هارب من سجن وادي النطرون، على منزله. وكشفت التحريات أن المتهم هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير 2011م على ذمة قضية رقم 8539 - 1053 لسنة 2009 بتهمة السرقة، والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، وضبطه رجال المباحث أثناء تردده على منزله، وحرر محضر بالواقعة، وخاطب اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.

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مصراوي Masrawy

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