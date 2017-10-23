دورة تدريبية للمراقبين السودانيين في الملاحة الجوية

كتب – طه عبيد:

أقامت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، دورة تدريبية لثمانية من المراقبين الجويين السوادنين، ضمن اتفاقية بين الجانبين المصري والسوداني؛ لتدريب 60 مراقبا سودانيا، بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس.

وصرح الكابتن محمد عباس رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن تلك الدورة تأتي في إطار مجموعة من الدورات التنشيطية على أجهزة الرادار بمقر الشركة.

وأضاف "عباس" أن تلك الدورات بالغة الأهمية للدول الشقيقة ودول الجوار، التي نشترك معها في التنسيق المستمر لضمان انسياب الحركة الجوية بين البلدين، وفق توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري.​