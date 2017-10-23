المركزي يعتزم إنشاء إدارة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية
المركزي يعتزم إنشاء إدارة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية
12:11 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
البنك المركزي
كتبت-منال المصري:
قال طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي، اليوم الإثنين، إن المركزي يعتزم إنشاء إدارة حديثة بالبنك لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية.
وأكد الخولي في كلمة له، نيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر"الناس والبنوك" الذي بدأ اليوم ويستمر ليومين- أن الحسابات المصرفية للبالغين تبلغ 33% من جمالي البالغين مما يعطينا مؤشر عبير أهمية دفع الشمول المالي.
وأوضح الخولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مناطق الصعيد والمناطق النائية لتنميتها.
ويأتي المؤتمر تحت اسم "الشمول المالي ما له وما عليه"، ويشارك فيه قيادات البنوك منهم رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، ونائبي رئيس البنك الأهلي، يحي أبو الفتوح، ونائبي رئيس بنك مصر، سهر الجمل، وعمرو كمال رئيس البنك العقاري ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني .
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