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بالصور .. سقوط أخطر تشكيل عصابي تتزعمه "عطيات" لسرقة المساكن بالإكراه في بدر

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مصراوي Masrawy

بالصور .. سقوط أخطر تشكيل عصابي تتزعمه "عطيات" لسرقة المساكن بالإكراه في بدر

12:10 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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"الصحة" تُحذر: هذه الأدوية "مغشوشة".. لا تشتريها

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من الايقاع بتشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه للمواطنين ومساكنهم بمدينة بدر، واعترفوا بارتكاب 9وقائع .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بدر مفادها أن (أيمن. م، عاطل)، و(عبدالرحمن س، عاطل)، و(يوسف ع، عاطل)، و(إسلام ح، عاطل)، و(مصطفى م، نجار)، و(عطيات م، ربة منزل)؛ يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وسرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12، 16مم و10 طلقات من ذات العيار، عدد 2 سلاح أبيض "سكين" وصاعق كهربائي.

بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بإرتكاب9 ، وتم بإرشادهم ضبط ( 4 هاتف محمول ، 800 جنية، جهاز كمبيوتر ، 4 سماعات كبيرة الحجم سخان كهربائي ، بوتاجاز ، 2 اسطوانة غاز ، 2 مقص كبير الحجم ، طفاية حريق ، كوريك سيارة ، إطار سيارة ، كاسيت سيارة ،عدة جزارة ، 180 عرق خشب ) وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بالتصرف في السيارة رقم ص أ ع 813 لأحد عملائهم بمحافظة قنا ( جاري ضبطه ) .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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