محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول
محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول
12:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - محمد محروس:
وجه محمد بدر محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن، لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفات والتعديات الموجودة بمسارات ومخرات السيول بمركزي الطود وإسنا جنوبي الأقصر.
يأتي ذلك في إطار اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة أخطار السيول من خلال تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، حيث تم وضع خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها، تحسبًا لهطول الأمطار التي قد ينتج عنها سيول خاصة في فصل الشتاء.
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