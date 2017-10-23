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محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول

12:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وجه محمد بدر محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن، لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفات والتعديات الموجودة بمسارات ومخرات السيول بمركزي الطود وإسنا جنوبي الأقصر.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة أخطار السيول من خلال تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، حيث تم وضع خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها، تحسبًا لهطول الأمطار التي قد ينتج عنها سيول خاصة في فصل الشتاء.

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