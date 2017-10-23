غدًا.. قطع المياه عن مدينـة طوخ بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع طوخ، قطع المياه عن مدينة طوخ غدًا الثلاثاء، لأعمال غسيل شبكة المياه، والـخـزان الـعـالي، مـن الساعة السابعة والنصف مـساء، وحتى الواحدة صباحًا.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، قبل فترة الانقطاع.