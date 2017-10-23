أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة طالب في حريق مخزن أثناء تعبئة مواد شديدة الاشتعال بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة طالب في حريق مخزن أثناء تعبئة مواد شديدة الاشتعال بالبحيرة

12:14 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

إصابة طالب في حريق مخزن أثناء تعبئة مواد شديدة الاشتعال بالبحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب طالب في حريق شب اليوم الإثنين، أثناء تعبئة زجاجات مواد كيماوية شديدة الاشتعال، بمخزن أسفل منزل تحت الإنشاء بكفر غزاز، بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، عقب بلاغ لمركز شرطة أبو حمص، وتبين نشوب حريق في منزل تحت الإنشاء ملك "جمال. خ. ع" 55 عامًا، فلاح، مقيم بذات الناحية ومُستأجر لـ"أمير. ج. ا" تاجر حدايد وبويات، مقيم بذات الناحية، ومكون من طابق واحد، وأسفله مخزن به كمية من الزجاجات بها مادة التنر والسولار، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة نجل مستأجر المنزل "خالد" 29 عامًا، عامل مقيم بذات الناحية بحروق في القدمين من الدرجة الأولى، ووتم تحويله للمستشفى الجامعي في الإسكندرية للعلاج.

بسؤال مالك المنزل قرر أنه أثناء قيام مستأجر المخزن المذكور، ونجله المصاب، بتعبئة عدد من الزجاجات بالمخزن بمواد قابلة للاشتعال، وأثناء إعداد الشاي على موقد غاز صغير، امتدت النيران لملابسه وحدثت إصابته المشار إليها، وامتد اللهب إلى محتويات المخزن بالكامل وسيارة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حريق في مخزن إطارات سيارات دون خسائر بشرية بسوهاج

    أخبار

  • بالصور.. السيطرة على حريق محدود في مخزن خردوات بكفر الشيخ

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمنزلين ومخزن مدرسة دون خسائر بشرية بسوهاج

    أخبار

  • إخماد حريق بمخزن بلاستيك في العاشر من رمضان

    أخبار

إعلان

9b4811d836.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي