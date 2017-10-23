إصابة طالب في حريق مخزن أثناء تعبئة مواد شديدة الاشتعال بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب طالب في حريق شب اليوم الإثنين، أثناء تعبئة زجاجات مواد كيماوية شديدة الاشتعال، بمخزن أسفل منزل تحت الإنشاء بكفر غزاز، بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، عقب بلاغ لمركز شرطة أبو حمص، وتبين نشوب حريق في منزل تحت الإنشاء ملك "جمال. خ. ع" 55 عامًا، فلاح، مقيم بذات الناحية ومُستأجر لـ"أمير. ج. ا" تاجر حدايد وبويات، مقيم بذات الناحية، ومكون من طابق واحد، وأسفله مخزن به كمية من الزجاجات بها مادة التنر والسولار، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة نجل مستأجر المنزل "خالد" 29 عامًا، عامل مقيم بذات الناحية بحروق في القدمين من الدرجة الأولى، ووتم تحويله للمستشفى الجامعي في الإسكندرية للعلاج.

بسؤال مالك المنزل قرر أنه أثناء قيام مستأجر المخزن المذكور، ونجله المصاب، بتعبئة عدد من الزجاجات بالمخزن بمواد قابلة للاشتعال، وأثناء إعداد الشاي على موقد غاز صغير، امتدت النيران لملابسه وحدثت إصابته المشار إليها، وامتد اللهب إلى محتويات المخزن بالكامل وسيارة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.