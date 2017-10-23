العثور على شاهد قبر من العصر القبطي في طريق الكباش بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت منطقة آثار الأقصر، اليوم الإثنين، العثور على شاهد قبر يعود للعصر القبطي في الناحية الغربية لطريق الكباش، أسفل كوبري المطحن بمحافظة الأقصر.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن ذلك جاء أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة الآثار المصرية في المنطقة المذكورة.

وأوضح أن الشاهد مصنوع من الحجر الجيري، ويحتوي نقشًا بالغائر يمثل صليبًا، بالإضافة إلى كتابات باللغة القبطية.

وأضاف أن الشاهد، في حالة جيدة من الحفظ وأودع في المخزن المتحفي، تمهيدًا لإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة صاحب الشاهد، وتحديد الفترة الزمنية التي يعود إليها تحديدًا.