وصول 1798 سائحا أجنبيا لميناء الإسكندرية (صور)
وصول 1798 سائحا أجنبيا لميناء الإسكندرية (صور)
12:11 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
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الإسكندرية - محمد عامر:
وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة السياحة البهامية "مين شيف 1"، وعلى متنها 1798 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 836 فردًا.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي بإسم ميناء الإسكندرية، إن السفينة وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على رصيف 22 بمحطة الركاب البحرية.
وأضاف الغندور، أن السفينة تعد أحد أكبر السفن السياحية في العالم، ويبلغ طولها 860 قدمًا وغاطسها 28 قدمًا، لافتًا إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات لاستقبال السائحين بالتنسيق مع شرطة الميناء وهيئة تنشيط السياحة.
ومن ناحيته، أشار اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه تم إعداد برنامج حافل لأفراد الفوج السياحي لزيارة المناطق والمعالم السياحية في الإسكندرية.
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