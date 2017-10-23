تعزيزات عسكرية تركية جديدة تتجه إلى الحدود مع سوريا

اسطنبول - (د ب أ):

توجهت اليوم الاثنين قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن القافلة الجديدة تضم شاحنات محمَّلة بمدرعات وناقلات جند.

وأضافت أن القافلة اتجهت صوب قضاء "إصلاحية" بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، وذلك لدعم القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا.

وأرسلت السلطات التركية الكثير من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وربط البعض بين إرسال التعزيزات والتدابير التركية لفرض خفض التصعيد في إدلب بسوريا، في إطار تفاهمات أستانة.