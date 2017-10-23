"القومي للبحوث" ينظم ورشة عمل لتطوير صناعة الدواء

كتبت- داليا شبل:

تنظم شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث، المؤتمر الدولي السادس للصناعات الصيدلية والدوائية تحت عنوان "البحث والتطوير في مجال صناعة الدواء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر2030"، على مدار يومين 23-24 أكتوبر، برئاسة الدكتورة منال عبد العزيز.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تتناول محاور المؤتمر كل ما يخدم صناعة الدواء في مصر، وسبل إقامة صناعة دواء وطنية.​