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القبض على تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بمصر القديمة

12:13 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

القبض على تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بمصر القديمة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات من داخل سيارات بمصر القديمة.

البداية أثناء مرور ضابط وحدة مباحث قسم شرطة القديمة وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدي رئيس المباحث، تمكن من ضبط (محمد ر، عاطل)، و(أحمد ف، عاطل)، و(إبراهيم ج، عاطل)، وبحوزتهم 2 بطارية سيارة.

بمناقشتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب "الضغط على الكابود" من داخل السيارات أرقام :( ع ن ع 934 ماركة كيا سيراتو) ملك شريف هاني صاحب شركة أدوات كهربائية، و (ط ل ب 294 نقل شيفرولية)، ملك أشرف عبد القادر متعهد نقل دقيق، تحرر عن الواقعة الأولى، والثانية المحاضر أرقام ( 14734، 14736 لسنة 2017م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب واعترفوا بارتكاب 3 .

تحرر عن الواقعة الأولى ملحقا للمحضر الأصلي وعن الواقعتين الثانية والثالثة المحضرين أرقام (14797، 15027) لسنة 2017م جنح القسم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم عقب تنازل المبلغين عن المحاضر المحررة.

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مصراوي Masrawy

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