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لهذا السبب لا تتناولي الشيكولاتة والبطاطس المقلية في وقت الراحة

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لهذا السبب لا تتناولي الشيكولاتة والبطاطس المقلية في وقت الراحة لهذا السبب لا تتناولي الشيكولاتة والبطاطس المقلية في وقت الراحة

التحرير

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حذرت دراسة نشرت في الدورية العلمية البريطانية، المرأة العاملة بألا تترك نفسها تتناول قطع الجاتوه أو مربعات الشيكولاتة أو حتى البطاطس المقلية أثناء فترة الراحة بين اجتماعات العمل، لأن ذلك يكلفها حوالى 100 ألف سعر حراري سنويا.

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وأوضحت الدراسة أن المرأة تتناول البطاطس المقلية وغيرها في الفترة من العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر كل يوم، أما بالنسبة ليوم الجمعة فهو يعتبر اليوم المفتوح لها، والذي تأكل فيه طوال النهار دون مراعاة للسعرات الحرارية التي تكتسبها.

 

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التحرير

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