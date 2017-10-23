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أناقة «حنان مطاوع» وفستان «سلمى أبو ضيف».. 7 لقطات من «Winter Fashion Show»

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أناقة «حنان مطاوع» وفستان «سلمى أبو ضيف».. 7 لقطات من «Winter Fashion Show» أناقة «حنان مطاوع» وفستان «سلمى أبو ضيف».. 7 لقطات من «Winter Fashion Show»

التحرير

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حرص كثير من الفنانين على حضور فعاليات حفل Cairo Winter Fashion Show، والذي أقيم مساء السبت الماضي بأحد فنادق وسط البلد بالقاهرة، وكان من أبرز الحضور الفنان سيد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد فراج، وتم تكريم الكثير منهم عن أدوارهم في المسلسلات التي شاركوا بها في الماراثون الرمضاني الماضي.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز اللقطات بعرض الأزياء الذي ضم مجموعة مبتكرة من الملابس ذات الطابع الراقي المتميز..

1- محمد فراج
تم تكريم الفنان "محمد فراج" عن دوره في مسلسل "هذا المساء"، ولفت "فراج" الأنظار في الحفل بحلق شعره كاملًا.

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2- حنان مطاوع
اعتادت الفنان "حنان مطاوع" في الفترة الأخيرة على جذب الأنظار إليها بإطلالاتها الراقية، وهو ما حدث بالحفل أيضًا، حيث تألقت بفستان طويل أظهر أناقتها ولقى قبولا واسعًا لدى جمهورها عقب تداول صورها من الحفل عبر موقع "فيسبوك".

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3- إنجي المقدم
لم تلق الفنانة "إنجي المقدم" مؤخرًا قبولًا في كثير من المناسبات بسبب ملابسها التي تثير انتقاد البعض، وبعرض الأزياء الأخير، لم تكن إطلالة "إنجي المقدم" موفقة أيضًا، حيث ارتدت فستانًا ذهبي اللون مزودا بتنورة قصيرة.

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4- رزان مغربي
قدمت الفنانة اللبنانية "رزان مغربي" الموسم الرابع من "كايرو وينتر فاشون شو"، وتألقت الفنانة اللبنانية ببذلة فضية اللون أظهرت رشاقتها وأناقتها، وكذلك مكياجها البسيط جعل مظهرها هادئا إلى حد كبير.

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5- سلمى أبو ضيف
شهد الحفل تكريم الفنانة الشابة "سلمى أبو ضيف" عن دورها في مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولفتت الأنظار في الحفل بفستان أزرق اللون قصير للغاية.

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6- ريهام عبد الغفور
ارتدت الفنانة "ريهام عبد الغفور" في الحفل فستانًا أسود اللون غير تقليدي، ولكنه أظهرها بوزن زائد.

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7- سيد رجب
واصل الفنان "سيد رجب" حصد جوائزه عن مشاركاته الفنية التي حازت نجاحا واسعا مؤخرًا، وتم تكريمه بالحفل عن أدواره في مسلسلي "رمضان كريم" و"واحة الغروب".

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التحرير

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