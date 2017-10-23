مزدوجة الجنسية وتكبر زوجها بثلاث سنوات.. 10 معلومات عن ياسمين الجيلاني

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طفلة موهوبة اكتشفها مخرج كبير، ووضعها على أول طريق الشهرة، ولكنها لما تفلح في الحفاظ على بدايتها القوية، واقتصرت على الأدوار المساعدة في المسلسلات بشكل أكبر من الأفلام السينمائية، ولكنها فجأة عادت إلى الأضواء، ولكن ليس بتألقها الفني، وإنما بإثارتها الجدل بزيجة غير متوقعة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة ياسمين الجيلاني.

1- ولدت في 22 أكتوبر 1978، أي أنها تبلغ من العمر 39 عاما، طبقا لما نشرته قاعدة بيانات الفنانين "السينما كوم".

2- تربت في كنف أسرة تتكون من أب سعودي وأم مصرية.

3- صرحت بأنها لم تنشأ في المملكة العربية السعودية، وأنها كانت تذهب فقط لاستخراج شهادة الميلاد، لافتة إلى أنها حملت بعد ذلك الجنسية المصرية أيضا، قائلة عبر حسابها على "إنستجرام": "الحمد لله أني أحمل هويتين غاليتين عليا، لأن كل واحدة أنا جزء منها لا أستطيع نكرانه".

4- بدأت حياتها الفنية وهي ما زالت طفلة بدعم من المخرج الراحل "فهمي عبد الحميد"، الذي قدمها في أوبريت استعراضي بعنوان "جدتي".

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5- أول ظهور فني لها كان في فيلم "المراكبي"، عام 1995، مع معالي زايد، والفنان الكبير صلاح السعدني.

6- رغم بدايتها المبكرة فإن مجمل أعمالها لا يتجاوز 35 عملا داخل مصر، ما بين أفلام منها: "عبود على الحدود، كلام الليل، الأخطبوط، ليلة في القمر، قاطع شحن"، ومسلسلات أشهرها: "قلب حبيبة، حارة العوانس، عيش أيامك، رجل في زمن العولمة".

7- شاركت في فيلم سعودي بعنوان "زان"، وجسدت فيه شخصية فتاة فقيرة تضطر للزواج من رجل سعودي للإنفاق على أسرتها، وتعد تلك التجربة الأولى لها في الدراما الخليجية.

8- أثارت الجدل في عام 2015 بزواجها من الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، وذلك بعد 10 سنوات صداقة، حينما فاجأها "عمر" بطلبه الزواج منها، فتحولت الصداقة إلى زواج غير متوقع داخل الوسط الفني، وتم تداول أنباء عن عدم رضاء الفنانة علا رامي عن هذه الزيجة، ولكنها نفت ذلك خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، مؤكدة أن كل المواصفات التي بحثت عنها في زوجة ابنها، وجدتها في "ياسمين".

9- أكدت خلال لقائها ببرنامج "معكم" أن فارق العمر بينها وبين زوجها هو 3 سنوات فقط، وأنها ليست أكبر منه بسبع سنوات كما يدعي البعض، لكن بالرجوع لقاعدة البيانات الفنية تبين أنها تكبره بست سنوات.

10- في إبريل الماضي رُزقت بمولودتها الأولى التي سمتها "إيما".