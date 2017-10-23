زعيم كتالونيا سيقفد كل سلطاته بموافقة البرلمان الإسباني على الحكم المباشر

القاهرة (مصراوي)

قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا يوم الاثنين إن كارلس بودجمون زعيم إقليم كتالونيا سيفقد كل سلطاته ولن يتلقى راتبا بمجرد أن يقر مجلس الشيوخ تفعيل المادة 155 التي تفرض حكم الحكومة المركزية المباشر على الإقليم.

ونقلت وكالة رويترز عن سورايا ساينث دي سانتاماريا قولها في مقابلة إذاعية أن مدريد قد تعين ممثلا بشكل مؤقت لإدارة الإقليم بعد أن يقر مجلس الشيوخ الحكم المباشر.

بيد أن المتحدث باسم الشئون الخارجية لحكومة إقليم كتالونيا راؤول روميفا، قال إن المسئولين لن يتبعوا الأوامر الصادرة من الحكومة في مدريد ولكنهم سيستمعون فقط إلى إرادة شعب الإقليم.

وأضاف روميفا، في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين، أنه يتعين على جميع المؤسسات بما فيها الشرطة اتباع تعليمات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في الإقليم، مشددا على أن شعب كتالونيا فقط هو من له الحق في تغيير هذه المؤسسات.

وأكد أنه لا يمكن الوثوق بالديمقراطية في الاتحاد الأوروبي إذا سمح لمدريد بفرض حكم مباشر على إقليم كتالونيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن مؤخرا رغبة مدريد في حل البرلمان بإقليم كتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة من أجل استعادة النظام في المنطقة.