أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عرض 66 بحثا لتطوير صناعة الدواء في مؤتمر دولي بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عرض 66 بحثا لتطوير صناعة الدواء في مؤتمر دولي بالقاهرة

12:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

عرض 66 بحثا لتطوير صناعة الدواء في مؤتمر دولي بالقاهرة

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

القاهرة- أ. ش. أ.

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية تحت شعار "البحث والتطوير في صناعة الدواء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030"، والذى ينظمه المركز القومي للبحوث على مدى يومين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث في تصريح اليوم الاثنين، أن فعاليات المؤتمر تستهدف المساهمة في تحقيق الأهداف القومية المحددة في استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر فى عام 2030 فى مجال الصيدلة والدواء والتى تتطلب مجهودات فائقة من الباحثين في مجال المستحضرات الصيدلية.

وأشار إلى أهمية توطين التكنولوجيات العملية الجديدة والمبتكرة والتي من شأنها تطوير وتحسين فاعلية المنتجات الدوائية مع تخفيض تكاليف التصنيع للوصول إلى الهدف الأسمى لنا جميعا وهو منتج دوائى وطنى.

من جانبها، أوضحت الدكتور منال عبد العزيز حامد رئيس شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز ورئيس المؤتمر، أنه سيشارك في أعماله نخبة من الأساتذة من جامعة المجر وبلغاريا وجامعة الحدود الشمالية بالسعودية ولفيف من أساتذة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية والجامعات الخاصة.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش 66 بحثا إلى جانب إلقاء 16 محاضرة عامة بهدف البحث والتطوير في صناعة الدواء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بعنوان (التطورات الحديثة للتكنولوجيات الصيدلية .. من التنمية إلى براءات الاختراع).​

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استمرار فاعليات "الاتحاد الإفريقي" برئاسة مستشار وزير التعليم العالي

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم الهندسي والتكامل بين

    أخبار

  • بحضور 5 وزراء.. إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال التعليم

    أخبار

  • توافق على قانون صندوق رعاية المبتكرين

    أخبار

إعلان

ea8f2726e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)