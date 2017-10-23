عرض 66 بحثا لتطوير صناعة الدواء في مؤتمر دولي بالقاهرة

القاهرة- أ. ش. أ.

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية تحت شعار "البحث والتطوير في صناعة الدواء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030"، والذى ينظمه المركز القومي للبحوث على مدى يومين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث في تصريح اليوم الاثنين، أن فعاليات المؤتمر تستهدف المساهمة في تحقيق الأهداف القومية المحددة في استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر فى عام 2030 فى مجال الصيدلة والدواء والتى تتطلب مجهودات فائقة من الباحثين في مجال المستحضرات الصيدلية.

وأشار إلى أهمية توطين التكنولوجيات العملية الجديدة والمبتكرة والتي من شأنها تطوير وتحسين فاعلية المنتجات الدوائية مع تخفيض تكاليف التصنيع للوصول إلى الهدف الأسمى لنا جميعا وهو منتج دوائى وطنى.

من جانبها، أوضحت الدكتور منال عبد العزيز حامد رئيس شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز ورئيس المؤتمر، أنه سيشارك في أعماله نخبة من الأساتذة من جامعة المجر وبلغاريا وجامعة الحدود الشمالية بالسعودية ولفيف من أساتذة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية والجامعات الخاصة.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش 66 بحثا إلى جانب إلقاء 16 محاضرة عامة بهدف البحث والتطوير في صناعة الدواء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بعنوان (التطورات الحديثة للتكنولوجيات الصيدلية .. من التنمية إلى براءات الاختراع).​