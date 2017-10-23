"واقي ذكري وحقن" حملة جديدة لوزارة الصحة لوسائل منع الحمل للرجال

كتب- محمود رمزي:

كشف مصدر حكومي داخل وزارة الصحة، لمصراوي، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة قومية تستهدف الترويج لوسائل منع الحمل بالنسبة للرجال، للحد من ظاهرة الانفجار السكاني المتزايد.

وقال المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزارة ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة قومية للترويح، بعد أن كشفت إحصاءات التعداد السكاني الأخير لمصر عام 2017، أن عدد الذكور يزيد عن عدد الإناث، مضيفا: "لأول مرة نستهدف الرجل الذي في يده قرار الإنجاب، وكمان عددهم أكتر من الإناث".

وأكد المصدر أن الوزارة ستخصص عياد تحت مسمى "طب الذكورة" داخل وحدات طب الأسرة المنتشرة في جميع المحافظات من أجل توفير وسائل منع العمل بالنسبة للرجال، وعلى رأسها "الواقي الذكري"، إضافة إلى حقن لقتل الحيوانات المنوية، وحقن لإعادتها لطبيعتها مرة أخرى، وأشار المصدر أن كل دول العالم تستخدم هذه الوسائل، وهو ما ستوفره الوزارة خلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قد أعرب عن اهتمام وحرص الدولة بالقضية السكانية.

وقال "راضي"، في تصريحات تليفزيونية سابقة: "الرئيس السيسي من ساعة ما جيت الوزارة كل ما يقابلني يقولي عملت إيه في القضية السكانية"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "هذا الاهتمام غير العادي بالقضية السكانية هو بسبب تأثيرها على التنمية"، مشيرًا إلى أن "هناك 2 مليون طفل يولدون كل عام، أي أننا في حاجة إلى 2 مليون فرصة عمل، و2 مليون مكان جديد في المدارس؛ لاستيعاب كل هذه الأعداد".