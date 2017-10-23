"عبد العال" للنواب: " اللي انتخبوكم لازم يشوفوكو في القاعة"

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع بصمة لتوقيع النواب بالحضور للجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، أي بعد الموعد المحدد للجلسة بربع ساعة.

وأكد رئيس المجلس، في بداية أعمال جلسة اليوم، أن على جميع النواب احترام مواعيد الجلسات، والالتزام باللائحة، ومراعاة المواطنين ممن انتخبوهم؛ للتعبير عن مصالحهم، وعليهم الالتزام بحضور الجلسات.

وقال الدكتور علي عبد العال للنواب: "اللي انتخبوكم لازم يشوفوكم في القاعة"، مطالبا الأمين العام للمجلس بمتابعة توقيع النواب على البصمة.

وتناقش الجلسة العامة اليوم، مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة للحكومة، فضلا عن مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية.

وتقدم النائب سيف نصر الدين صافي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الصحة؛ بشأن تردي الخدمات الصحية بمركز دشنا.

وقال صافي، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، لا توجد خدمة صحية من الأساس بالوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات بمركز دشنا، مشيرا إلى أالمباني فارغة والأطباء والتمريض غير متواجدين بصفة مستمرة، وكذلك المستشفيات الصحية بالمركز لايوجد بها أي اهتمام.

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