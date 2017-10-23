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"العصار" يشهد توقيع بروتوكول بين "المعصرة للصناعات الهندسية" و"هواوي"

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مصراوي Masrawy

"العصار" يشهد توقيع بروتوكول بين "المعصرة للصناعات الهندسية" و"هواوي"

11:55 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة، وشركة هواوي تكنولوجى العالمية للاتصالات والمعلومات، وشركة شنزن كلو الصينية للإلكترونيات وتصنيع العدادات الذكية.

يهدف البروتوكول للتعاون المشترك في تصنيع العدادات الكهربائية الذكية لصالح الشركة القابضة لكهرباء .

وأكد العصار على أهمية تصنيع العدادات الكهربائية الذكية داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية، مؤكدا عن ثقته فيما تمتلكه الشركات الصينية من تكنولوجيا متقدمة، وإنه يطمح إلى المزيد من االتعاون مع الشركتين الصينيتين فى العديد من مجالات التصنيع المشترك للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف العصار، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين "المعصرة" و"شنزن كلو" لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية من خلال نقل الخبرات التصنيعية والبحثية وتدبير معامل الإختبار والمعدات التكميلية اللازمة للتصنيع من الشركة الصينية.

وقال نائب رئيس شركة هواوي، إن اختيار شركة المعصرة للصناعات الهندسية يعد تأكيدا على ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية تمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.

وأشار، إلى أن "هواوي" ستوفر بموجب هذا البروتوكول التمويل اللازم وتسويق العدادات الذكية التي ستنتجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

وأضاف، أن ممثل شركة "كلو" أنه متحمس لبدء تنفيذ خط الإنتاج للعدادات الكهربائية الذكية والإمداد بالخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع لشركة المعصرة، مؤكدا إنشاء مركز تدريب ومعمل متكامل لاختبارات العدادات الذكية بالشركة لصالح هذا المشروع.

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