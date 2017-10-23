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بالصور.. أجمل امرأة في الكون تصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أجمل امرأة في الكون تصل القاهرة

11:45 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

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بالصور.. وزير النقل في جولة مفاجئة بطريق

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بالصور.. وزير النقل في جولة مفاجئة بطريق "شبرا بنها الحر"

كتب – طه عبيد:

وصلت الفرنسية "إيريس ميتينير" ملكة جمال الكون مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين؛ في زيارة للبلاد دعمًا للسياحة.

كان في استقبالها " ميتينير"، نسرين عثمانلي مديرة مكتب تنشيط السياحة بالمطار، وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي .

ومن المقرر أن تبدأ ملكة جمال الكون جولتها فى مختلف أنحاء الجمهورية، في جولات سياحية مميزة، وستعقد مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة؛ لشرح أسباب قدومها لمصر، وما ستتضمنه جولتها، وستزور الإسكندرية وعددًا من المحافظات.

إيريس ميتينير، عارضة أزياء وملكة جمال فرنسية ولدت في 25 يناير 1993 في مدينة ليل، وتوجت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 2016 في المنافسات التي أقيمت 30 يناير 2017 في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتعتبر إيريس ثاني فرنسية تتوج باللقب بعد كرستيان مارتل التي توجت باللقب 1953.

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مصراوي Masrawy

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