تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لـ 30 يناير
تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لـ 30 يناير
11:57 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
محمد إبراهيم سليمان
كتب- أنس بنداري:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" لجلسة 30 يناير المقبل، لتقديم المستندات للسداد.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسؤولة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام ، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
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