مجازاة 79 من العاملين بمركز "ديرب نجم" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجازاة 18 من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ونظمت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، حملة مرور مفاجئ على رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتبين عدم تواجد 18 من العاملين بالمركز أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.