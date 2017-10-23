إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة لاتهامه ببيع أراضي الدولة
إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة لاتهامه ببيع أراضي الدولة
12:02 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده
أ ش أ
قررت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إحالة نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، ومدير المنطقة الصناعية المهندس "السيد. م. ح. بكري" إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه ببيع أراض من أملاك الدولة لحسابه الشخصي.
وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، أن المحافظ كلفت في وقت سابق، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة محمد هنداوي، بفحص تقرير تفصيلي تلقته مدعومًا بالمستندات حول بلاغ بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون.
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