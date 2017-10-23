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إطلاق أسماء 5 شهداء بـ"حادث الواحات" على مدارس ومساجد في المنيا (صور)

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مصراوي Masrawy

إطلاق أسماء 5 شهداء بـ"حادث الواحات" على مدارس ومساجد في المنيا (صور)

12:01 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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محافظ أسيوط يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية

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محافظ أسيوط يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية

المنيا - ريمون الراوي:

وافق عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، على إطلاق أسماء شهداء "حادث الواحات" على عدد من المدارس والمساجد بمحل إقامتهم.

جاء ذلك خلال تقديم المحافظ لواجب التعازي لأسر شهداء حادث الواحات الإرهابي، الذين استشهدوا في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة.

ووافق المحافظ على الطلب المقدم من أهالي قرية الرحمانية بمركز ديرمواس، بإطلاق اسم الشهيد رائد "محمد عبدالفتاح" على المدرسة الإعدادية بالقرية، وكذلك إطلاق اسم الشهيد على مسجد البدر بالقرية، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد مجند "عمر فرغلي" على إحدى المدارس بمدينة ملوي، ودراسة توفير فرصة عمل لشقيق الشهيد.

كما وجه المحافظ رؤساء مدن المنيا وملوي وأبوقرقاص، بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وإدارة المجالس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء كلًا من الشهيد المقدم "محمد وحيد حبشي" بمدينة المنيا، والشهيد المجند "بطرس سليمان مسعود" بعزبة العسوية، التابعة لقرية السلطان حسن، بمركز أبو قرقاص، والشهيد مجند "محمود نصر رجب" بقرية أم قمص بمركز ملوي، على إحدى المدارس الكائنة بمحل إقامتهم والتي تنطبق عليها الشروط.

وقال المحافظ، إن إطلاق أسماء الشهداء يأتي تقديرًا وتكريمًا لهم وتكون أسمائهم على تلك المدارس شاهدة للأجيال القادمة على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتخليدًا لذكراهم العطرة، موضحًا أن ما قدمه الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة سيظل تاج على رؤوس الجميع.

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