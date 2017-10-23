تعرف على أسعار أزياء "الهالوين".."بات مان" الأرخص مقارنةً ب"إلسا وآنا"

كتبت- فاطمة خالد:

مع اقتراب الاحتفال بعيد الهلع "الهالوين" والذي تحتفل به بعض دول العالم في تقليد سنوي يرتدون فيه أزياء تنكرية أو مرعبة يوم 31 أكتوبر، تطلب بعض الحضانات والمدارس من أولياء الأمور شراء أزياء لأطفالهم للاحتفال بهذا اليوم.

رصد "مصراوي" بعض أزياء الهالوين للأطفال، من عُمر 4 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى أسعارها، في بعض محلات منطقة المهندسين، وهي:

- تتراوح أسعار أزياء شخصيات "بات مان"، "سبايدر مان" و"كابتن أمريكا"، المخصصة للأولاد، بين 185 و 250 جنيه.

ويشمل زي "بات مان" الملاءة الحمراء التي توضع على الظهر، كما يشمل زي "سبايدر مان" القناع، ويأتي الدرع مع زي "كابتن أمريكا.

- كما يتراوح سعر زيي "فروزين" "إلسا وآنا"، و"سنووايت" للبنات، بين 200 إلى 350 جنيه، وسعر الإكسسوار الخاصة به الذي يتكون من تاج ، وعصا وحُلي، 150 جنية.

- زيي القرصان، ومصاص الدماء للأولاد يتراوح سعرهما بين 210 إلى 350 جنيه. ويشتمل زي القرصان القبعة، وأما السيف فيأتي بسعر منفصل، 100 جنيه.

- سعر زي "القرع" 350 جنيه، المخصص للأولاد والبنات.

- سعر زي المٌهرج، والهيكل العظمي 275 جنيه، ويمكن ارتدائهما أيضا للأولاد والبنات. ويشمل الهيكل العظمي على القناع، بينما مع زي المهرج الباروكة.

بدأ الاحتفال بالهالوين كمهرجان يسمى "سماهين"، الذي كان جزءَ من الدين "السلتي" القديم في بريطانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، وكان أتباع هذه الديانة يعتقدون أن الحاجز بين عالمنا وعالم الأشباح والأرواح رقيق، وهذا يعني مخلوقات غريبة مع قوى غريبة يمكن أن يهيمنوا على الأرض، وفي وقت لاحق، مع الدين المسيحي، أصبح اليوم يعرف باسم عشية "آل هالوس"، وهو اليوم السابق لعيد جميع القديسين في 1 نوفمبر،وخلال القرن العشرين أصبح أكثر شعبية، مع تقاليد مثل نحت اليقطين، وخدعة أم حلوة، ثم أصبح جزءً من البرامج التلفزيونية والكتب والأفلام وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC