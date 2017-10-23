"التعليم العالي": إطلاق موقع "موسوعة النباتات الطبية المصرية" 31 أكتوبر
"التعليم العالي": إطلاق موقع "موسوعة النباتات الطبية المصرية" 31 أكتوبر
11:49 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
النباتات الطبية البرية
كتبت- داليا شبل:
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في 31 أكتوبر الجاري، ورشة عمل تحت عنوان "ثروات مصر الطبيعية"، ودور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الورشة تستعرض مخرجات ستة مشروعات بحثية اقترحتها ومولتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، وما يتعلق بها من معارف تراثية.
وسيتم الإعلان، على هامش ورشة العمل عن صدور الجزء الأول من الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، والإطلاق الرسمي لموقع الموسوعة على الشبكة الدولية للمعلومات، وتعتبر الموسوعة أول عمل منظم من نوعه لتوثيق كل ما يتعلق بالنباتات الطبية البرية في مصر.
تعقد الورشة بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث.
ويشهد الورشة لفيف من العلماء والباحثين والعاملين في مجال النباتات الطبية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وممثلو الهيئات الدولية العاملة في مصر، والجمعيات والهيئات ذات الصلة.
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