وزير الطيران المدني يغادر إلى غانا

كتب – طه عبيد

غادر شريف فتحي وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، متوجها إلى أكرا عاصمة غانا، في زيارة تستغرق عدة أيام؛ لبحث سبل التعاون في مجال النقل الجوي .

وصرحت مصادر بالمطار، أن وزير الطيران أنهى إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى أكرا.​