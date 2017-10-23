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وزير الطيران المدني يغادر إلى غانا

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران المدني يغادر إلى غانا

11:48 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

وزير الطيران المدني يغادر إلى غانا

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب – طه عبيد

غادر شريف فتحي وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، متوجها إلى أكرا عاصمة غانا، في زيارة تستغرق عدة أيام؛ لبحث سبل التعاون في مجال النقل الجوي .

وصرحت مصادر بالمطار، أن وزير الطيران أنهى إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى أكرا.​

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