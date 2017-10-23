بالصور.. إيريس ميتينير ملكة جمال الكون الفرنسية تصل القاهرة

كتب – طه عبيد:

وصلت الفرنسية "إيريس ميتينير" ملكة جمال الكون مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين؛ في زيارة للبلاد دعمًا للسياحة.

كان في استقبالها " ميتينير"، نسرين عثمانلي مديرة مكتب تنشيط السياحة بالمطار، وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي .

ومن المقرر أن تبدأ ملكة جمال الكون جولتها فى مختلف أنحاء الجمهورية، في جولات سياحية مميزة، وستعقد مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة؛ لشرح أسباب قدومها لمصر، وما ستتضمنه جولتها، وستزور الإسكندرية وعددًا من المحافظات.