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الفلبين تعلن الانتصار على داعش في ماراوي

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مصراوي Masrawy

الفلبين تعلن الانتصار على داعش في ماراوي

11:43 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

الفلبين تعلن الانتصار على داعش في ماراوي

وزير الدفاع في الفلبين ديلفين لورنزانا

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الدفاع في الفلبين ديلفين لورنزانا إن المعركة ضد مقاتلين يتبعون لتنظيم داعش في مدينة ماراوي انتهت بالانتصار بعد خمسة أشهر، بحسب بي بي سي.

وقال مسؤولون إن جثث 42 شخاصاً من المتمردين عثر عليها في مبنيين ومسجد.

ويعترف الجيش في الفلبين أن المنطقة لا تزل تضم جيوباً من المقاتلين.

وقتل في الصراع ما يقرب من ألف شخص.

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