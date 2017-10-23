الفلبين تعلن الانتصار على داعش في ماراوي

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الدفاع في الفلبين ديلفين لورنزانا إن المعركة ضد مقاتلين يتبعون لتنظيم داعش في مدينة ماراوي انتهت بالانتصار بعد خمسة أشهر، بحسب بي بي سي.

وقال مسؤولون إن جثث 42 شخاصاً من المتمردين عثر عليها في مبنيين ومسجد.

ويعترف الجيش في الفلبين أن المنطقة لا تزل تضم جيوباً من المقاتلين.

وقتل في الصراع ما يقرب من ألف شخص.