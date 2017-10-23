محافظ أسيوط يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، إن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية والنهوض بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية، والمهندس مدحت محمد، مدير إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة، وممثلي هيئة التنمية الصناعية والكهرباء وعدد من المستثمرين والقيادات التنفيذية.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مصدرًا توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمناطق في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، أن المهندس ياسر الدسوقي، وجه شركة المياه والصرف الصحي، بتقديم تسهيلات للمستثمرين لتنفيذ وصلات الصرف الصحي الداخلية للمصانع مع تخفيض قيمة الوصلات وطالب بتخصيص مندوب من الجهات المعنية بالمرافق للتواجد يومين في الأسبوع في المبنى الإداري بكل منطقة صناعية لاستقبال الطلبات كما كلف بالتنسيق بين شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستثمرين لحل أية معوقات في تحدث في هذا الشأن.

وقال المهندس مدحت محمد، مدير إدارة خدمة المستثمرين، إنه بناء على قانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتراخيص المصانع والورش الصناعية بالإضافة إلى ما جاء بالقانون رقم 83 لسنة 2016 الذي يشير إلى تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع التصرفات في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية، وافق المجلس على توجيه جميع الطلبات السابقة التقديم للجهة المنوطة بالتنمية الصناعية للتصرف فيما جاء بها، لافتًا إلى أن المحافظ وافق أيضًا على إقامة نادي للمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية كمتنزه ومتنفس لهم ولعائلاتهم.