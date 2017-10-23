"بانوراما تاريخ مصر العسكري" في احتفالية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالمكتبة، احتفالية الخميس المقبل، بعنوان "بانوراما تاريخ مصر العسكري"، في إطار احتفالات نصر حرب أكتوبر، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد الخامس عشر لافتتاح المكتبة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الاحتفالية تتضمن محاضرتين، الأولى بعنوان «معركة قادش الكبرى»، ويُلقيها الدكتور محمد رأفت عباس؛ مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية بوزارة الآثار، وتتناول الأحداث التاريخية والحربية التي أدت إلى وقوع معركة قادش بين الإمبراطوريتين المصرية والحيثية في سوريا منذ اندلاع الصراع السياسي والحربي بين القوتين الكبيرتين في منطقة الشرق الأدنى القديم، وما ترتب عليها من نتائج سياسية وتاريخية مهمة أدت إلى عقد أول معاهدة سلام في التاريخ بين المصريين والحيثيين في العام الحادي والعشرين من عهد الملك رمسيس الثاني.

وستكون المحاضرة الثانية بعنوان "اكتشاف بوابة مصر الشرقية - قلعة ثارو"، ويُلقيها الدكتور محمد عبدالمقصود؛ رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، والتي تتناول أهمية ثارو من خلال الاكتشافات الأثرية التي قامت بها العديد من البعثات سواء المصرية أو الأجنبية، حيث تم الكشف عن عدة قلاع عسكرية تعود لعصر الدولة الحديثة وقصور ملكية من عصر الملك "تحتمس الثالث" والملك "رمسيس الثاني"، بالإضافة إلى منشآت ومقابر من عصر الهكسوس.

كما تتضمن الاحتفالية عرض لفيلمين وثائقيين، من إنتاج مركز توثيق التراث، الأول يدور حول معركة قادش الشهيرة، التي تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ القديم، بينما يتناول الفيلم الثاني قلعة "ثارو" والتي كانت تُعد نقطة انطلاق الجيوش المصرية إلى آسيا خلال الفتوحات العسكرية.