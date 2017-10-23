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مكتبة الإسكندرية تطلق نسخة تجريبية من محرك البحث "Discover@BA"

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مكتبة الإسكندرية تطلق نسخة تجريبية من محرك البحث "Discover@BA"

11:38 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إطلاق النسخة التجريبية لخدمة البحث Discover@BA، بنظام سهل الاستخدام يتيح البحث في فهرس موحد لمجموعة واسعة من موارد المكتبة، من خلال مربع بحث واحد، في خطوة واحدة.

وذكر بيان صادر اليوم، أن المحرك الجديد سيجعل المستخدم قادرًا على استكشاف مجموعات المكتبة بأكملها، سواء في صيغ إلكترونية أو مطبوعة، ومتاح من خلال موقع المكتبة على الإنترنت.

وأضاف البيان أن محرك "Discover@BA" عوض المكتبة عن محرك البحث المستخدم سابقًا "Summon@BA" الذي كان قيد الاستخدام على مدى السنوات السبع الماضية، مبينًا أنه يسمح أيضًا بأشكال متعددة من تحسينات عملية البحث بما في ذلك الحد من النتائج حسب تاريخ النشر، ونوع المحتوى واللغة.

وأشار إلى أنه يمكن لمستخدمي المكتبة الاستعانة به للبحث عن النص الكامل، والاستشهادات المرجعية لمقالات الدوريات الأكاديمية، والكتب، والكتب الإلكترونية، وفصول الكتب، والمواد السمعية والبصرية، والأعمال المرجعية، ومقالات الصحف، ووثائق المصادر الأولية، والأعمال النقدية، والأطروحات، ومقالات المجلات وغير ذلك.

وأوضح البيان، أن المحرك الجديد سيتيح للمستخدمين فرز النتائج على النحو المفضل، وحفظها لاستخدامها في وقت لاحق باستخدام كلًّ من تكوين المجلدات وتصدير الاستشهادات المرجعية.

ونوهت المكتبة إلى أن محرك "Discover@BA" لا يزال يجري إطلاقه في شكل تجريبي، ويحرص أخصائيو الموارد الإلكترونية بالمكتبة على جمع آراء وردود افعال مستخدمي المكتبة حول محرك البحث الجديد.

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