«الآثار»: الكشف عن «شاهد قبر» يعود للعصر القبطي بالأقصر

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، الكشف عن "شاهد قبر" يعود للعصر القبطي، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية المصرية برئاسة ياسر محمود في الناحية الغربية لطريق الكباش أسفل كوبري المطحن بمحافظة الأقصر .

من جانبه، قال مدير عام الكرنك وطريق الكباش مصطفى الصغير، في تصريح، اليوم الاثنين: إنه "تم الكشف عن هذا (الشاهد) أمس وهو مصنوع من الحجر الجيري وتبلغ أبعاده نحو 98x 38 سم، ويحوي نقشًا بالغائر يمثل الصليب، بالإضافة إلى كتابات باللغة القبطية".

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وأشار "الصغير" إلى أنه في حالة جيدة من الحفظ وقد تم إيداعه بالمخزن المتحفي، تمهيدًا لإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة صاحب هذا (الشاهد) وتحديد الفترة الزمنية التي يعود لها.