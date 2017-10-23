أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الآثار»: الكشف عن «شاهد قبر» يعود للعصر القبطي بالأقصر

Google+ Print
«الآثار»: الكشف عن «شاهد قبر» يعود للعصر القبطي بالأقصر «الآثار»: الكشف عن «شاهد قبر» يعود للعصر القبطي بالأقصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، الكشف عن "شاهد قبر" يعود للعصر القبطي، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية المصرية برئاسة ياسر محمود في الناحية الغربية لطريق الكباش أسفل كوبري المطحن بمحافظة الأقصر .

من جانبه، قال مدير عام الكرنك وطريق الكباش مصطفى الصغير، في تصريح، اليوم الاثنين: إنه "تم الكشف عن هذا (الشاهد) أمس وهو مصنوع من الحجر الجيري وتبلغ أبعاده نحو 98x 38 سم، ويحوي نقشًا بالغائر يمثل الصليب، بالإضافة إلى كتابات باللغة القبطية".

شاهد أيضا

وأشار "الصغير" إلى أنه في حالة جيدة من الحفظ وقد تم إيداعه بالمخزن المتحفي، تمهيدًا لإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة صاحب هذا (الشاهد) وتحديد الفترة الزمنية التي يعود لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»