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"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
رئيس الوزراء يفتتح اجتماع وزراء التعليم العالي الأفارقة بحضور 3 وزراء
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 23 أكتوبر 2017 11:56 صباحاً
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