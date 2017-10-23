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الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الشتوية: «احنا لسه في الخريف»

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الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الشتوية: «احنا لسه في الخريف» الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الشتوية: «احنا لسه في الخريف»

التحرير

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ناشد أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، حتى لا يتم الإصابة بنزلات البرد.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا " المذاع على "التليفزيون المصري" اليوم الاثنين، "يسود البلاد طقس معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد".

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وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض في فترات الليل لنشعر ببرودة الطقس، تزامنًا مع وجودنا في فصل الخريف، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يتميز باعتدال درجات الحرارة طوال فترات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و31 درجة، على أن تنخفض في فترات الليل لتصل إلى 18 درجة، وهو ما يجعلنا نشعر ببرودة الطقس.

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