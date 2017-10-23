«الإنتاج الحربي» توقع بروتوكولا لتصنيع عدادات الكهرباء الذكية مع «هواوي»

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة، وشركة "هواوى تكنولوجى" العالمية للاتصالات والمعلومات، وشركة "شنزن كلو" الصينية للإلكترونيات وتصنيع العدادات الذكية، للتعاون المشترك فى تصنيع العدادات الكهربائية الذكية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.

واجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقب توقيع البروتوكول، بنائب رئيس شركة هواوى وممثل شركة شنزن كلو، وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تصنيع العدادات الكهربائية الذكية داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية، مؤكدا ثقته فيما تمتلكه الشركات الصينية من تكنولوجيا متقدمة، وأنه يطمح لمزيد من التعاون مع الشركتين الصينيتين فى عديد من مجالات التصنيع المشترك للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف "العصار"، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين "المعصرة" و"شنزن كلو" لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية، من خلال نقل الخبرات التصنيعية والبحثية، وتدبير معامل الاختبار والمعدات التكميلية اللازمة للتصنيع من الشركة الصينية، مشددا على أهمية الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع.

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من جانبه، أشار نائب رئيس شركة هواوى، إلى أن اختيار شركة المعصرة للصناعات الهندسية يعد تأكيدا على ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية، تمكنها من تنفيذ كثير من المشروعات الكبرى، مؤكدا أن "هواوى" ستوفر بموجب هذا البروتوكول التمويل اللازم للمشروع ولتسويق العدادات الذكية التى ستنتجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

وأوضح ممثل شركة "شنزن كلو"، أنه متحمس لبدء تنفيذ خط الإنتاج للعدادات الكهربائية الذكية والإمداد بالخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع لشركة المعصرة للصناعات الهندسية، مؤكدا أنه سيتم إنشاء مركز تدريب ومعمل متكامل للاختبارات للعدادات الذكية بالشركة لصالح هذا المشروع.