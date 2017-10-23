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تأييد براءة صاحب كافيه كييف من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

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مصراوي Masrawy

تأييد براءة صاحب كافيه كييف من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

11:25 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

تأييد براءة صاحب كافيه كييف من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

كافيه كييف

كتب - صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنح مستأنف الجديدة، برئاسة المستشار محمد النفراوي، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة أسامة النجار صاحب كافية "كييف" الذي شهد واقعة مقتل الشاب محمود بيومي أثناء مشاهدة مباراة "مصر والكاميرون" في نهائي البطولة الأفريقية بمصر الجديدة في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على 620 ألف دولار، بموجب إيصال أمانة من "هناء. م" شريك له في شركة للاستثمار السياحي.

قدم المستشار باسم وهبة دفاع عن أسامة النجار للمحكمة ما يفيد كذب وادعاء المدعية على موكله والاستعانة بشهود على الواقعة وأنها ليس لها الحق في تلك المبالغ.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة تتهم فيها أسامة النجار بالاستيلاء منها على المبلغ بموجب إيصال أمانة كما ادعت في إحدى القنوات الفضائية أنها إماراتية الجنسية وظهرت بدور الضحية عقب واقعة الكافية بدافع الانتقام منه واتهمته بالاستيلاء منها على المبلغ .

وكشفت التحقيقات، أنها شريكته السابقة فى احدى شركات الاستثمار السياحي،وتبين كذب روايتها وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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