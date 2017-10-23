أكتوبر.. نظر تجديد حبس معاون مباحث المقطم السابق بتهمة التزوير

كتب - محمود السعيد:

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، جلسة 26 أكتوبر الجاري، لنظر تجديد حبس "م. س" معاون مباحث قسم شرطة المقطم السابق -نقل لإدارة الطرق، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمرت بحبس معاون مباحث بقسم شرطة المقطم قبل وقت سابق 4 أيام على ذمة التحريات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالاتجار في الهيروين.