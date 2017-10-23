الأمم المتحدة تسعى لجمع 434 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة الروهينجا

جنيف - (د ب أ):

جمعت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، الدول المانحة، بهدف جمع مبلغ 434 مليون دولار، كمساعدات لأزمة اللاجئين الأسرع انتشارا في العالم، والتي تواجهها ميانمار وبنجلاديش.

ويشار إلى أن بنجلاديش، التي تعتبر من أفقر الدول في آسيا، قد استقبلت نحو 580 ألف من أقلية الروهينجا، الذين فروا من الاعمال الوحشية المزعومة في ولاية راخين بميانمار منذ أواخر أغسطس الماضي.

وقد تم احتساب المبلغ لتمويل عمليات الأمم المتحدة، حتى أواخر فبراير المقبل بدولة بنجلاديش، التي أبقت على حدودها مفتوحة، على الرغم من كونها واحدة من أفقر الدول في آسيا.

وقال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: "إنه وضع قاتم جدا... فالاحتياجات ضخمة".

وقد واجهت مراكز الايواء في مدينة كوكس بازار ببنجلاديش وحولها، نقصا في امدادات الغذاء والمياه وفي أماكن الايواء، بالاضافة إلى عدم توفر الصرف الصحي بالقدر الكافي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

ويشار إلى أن حوالي 60 بالمئة من اللاجئين من الأطفال، الذين يصل كثير منهم وهم يعانون من سوء التغذية.

والروهينجا هي جماعة مسلمة مهمشة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وظل أفراد الروهينجا يعانون من الفقر والتمييز، بما في ذلك الحرمان من حقوق المواطنة.