المرصد: داعش أعدم 116 مدنيا في مدينة القريتين قبل خروجه منها
المرصد: داعش أعدم 116 مدنيا في مدينة القريتين قبل خروجه منها
11:25 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
لندن – (أ ش أ):
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش أعدم أكثر من 116 مدنيا في مدينة القريتين التابعة لحمص وسط سوريا ، خلال 20 يوما من سيطرته عليها .
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "أعدم التنظيم أكثر من 116 مدنيا بدافع الانتقام " .. موضحا أن السكان وجدوا الجثث في منازل وشوارع المدينة ومناطق أخرى فيها بعد سيطرة قوات السورية عليها.
وكان تنظيم داعش قد استولى على مدينة القريتين مطلع شهر أكتوبر الجاري، إلا أن سيطرته لم تستمر سوى لأيام قبل أن تطرده القوات الحكومية السبت الماضي.
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