تقرير: الادعاء العام في أربيل يصدر دعوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين
تقرير: الادعاء العام في أربيل يصدر دعوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين
11:24 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
قيس الخزعلي
القاهرة - (د ب أ):
أصدر الادعاء العام في أربيل دعوى قضائية ضد 11 مسؤولا عراقيا أغلبهم نواب في البرلمان.
ووفقا لما ذكرته شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية اليوم الاثنين فإن أبرز من تضمنتهم الدعوى البرلمانية العراقية حنان الفتلاوي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي .
وشملت الدعوى تهما تتعلق بـ "الاستهزاء" بأمن إقليم كردستان.
يأتي هذا في إطار التوترات المستمرة بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية منذ استفتاء الانفصال عن العراق الذي جرى في الإقليم الشهر الماضي.
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