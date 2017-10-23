محافظ بورسعيد يوجه بتطبيق "الطالب المعلم"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم الإثنين، لمسؤولي مديرية التربية والتعليم، بتطبيق نظرية الطالب المعلم بالمرحلة الإعدادية، من أجل زيادة اعتماد الطالب علة نفسه وتنمية قدراته.

ووافق المحافظ، خلال لقاءه مع مسؤولي التعليم بالمحافظة، على سد العجز في معلمي اللغة الألمانية لتحقيق رغبة أولياء الأمور في زيادة الطلب المتنامي لدراستها بالمدارس.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة صاحبة تجربة رائدة بدأتها منذ العام الدراسي الماضي في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة وأنها مستمرة بها العام الحالي عقب النجاح الذي حققته.