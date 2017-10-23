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ضبط 370 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة و830 شيكارة أسمدة مجهولة بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 370 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة و830 شيكارة أسمدة مجهولة بقنا

11:20 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

ضبط 370 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة و830 شيكارة أسمدة مجهولة بقنا

أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، اليوم الإثنين، إنه تم ضبط 377 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام مغشوشة ومنتهية الصلاحية، بمركز نقادة بقنا بمحلات مبيدات غير مرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، في إطار حملات الرقابة المستمرة على الأسواق الزراعية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم ضبط 828 شيكارة أسمدة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، بقرية عزبة البوصة بمركز أبو تشت، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وتم أخذ 9 عينات بمعرفة قسم الرقابة بمديرية الزراعة بقنا للتأكد من صلاحية استخدامها.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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